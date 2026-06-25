▼ガリレア（清水英師）動きは良かった。フットワークが軽かったね。▼キンググローリー（古賀慎師）前走のダメージはない。馬体の見た目もいい。▼クカイリモク（堀師）昨年がひどい夏負けだったので、暑くなると元気がなくなるが、なんとかギリギリ維持できている。▼コロナドブリッジ（庄野師）反応良く、動きに力強さがあった。普段の調教だと口向きはだいぶ改善している。自分のリズムを崩さず運べれば。▼ショウナ