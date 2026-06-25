記事ポイント7月4・5日、道の駅まえばし赤城で「台湾フェア2026」開催テーマは「夜市」-台湾グルメ・文化体験を夜まで満喫絵付けランタンや「赤城de台湾九分夜市」など体験コンテンツ充実 道の駅まえばし赤城は、2026年7月4日（土）・5日（日）に「台湾フェア2026」を開催します。今年のメインテーマは「夜市」で、道の駅内各店舗の台湾グルメ、文化体験、ステージイベントが2日間にわたって集結。開催時間も夜まで延長されて