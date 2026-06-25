◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク16位）は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスで1次リーグF組最終第3戦スウェーデン戦（同36位）に臨む。24日（同25日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。今大会にはアジア人初となる5大会連続W杯メンバー入りを果たしたDF長友佑都らベテランと、FW塩貝健人やFW後藤啓介ら日本の将来を担う若手が融合を