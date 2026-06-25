記事ポイントフィンランド最古のベーカリー「エクベリ」が2026年7月15日に伊勢丹新宿店へ日本初常設出店看板商品「コルヴァプースティ」はカルダモンとシナモン香るフィンランド伝統形を再現エクベリ経営陣が来日し日本のパン職人へ直接技術指導 エクベリが、伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアのリニューアルオープンに伴い、2026年7月15日に日本初の常設ベーカリーショップをオープンします。1852年創業のフィンランド最