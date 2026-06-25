▼下村の登板雨で登板スケジュールが変更になるが、（伊原と下村は）1軍登板が近いからいる。ただ、雨が降ればファームでの登板にもなる。でも、だからといって登板日だけファームからこちら（1軍）に来るというよりは、1軍で勉強しなければいけないことが山ほどある。それをコーチたちと一緒にやってもらうと。▼意図1軍に呼ぶということは、今の戦力にふさわしいものがあるということ。見て学んで、自分なりに解釈して、