記事ポイント抹茶・煎茶・ほうじ茶・和紅茶を使ったオリジナルスイーツが楽しめる関東初の体験型日本茶カフェ温度で変わる甘味・渋味・旨味・香りを楽しむ独自概念「茶温覚」を提案ほうじ茶飲み比べなど日本茶そのものを体験するメニューを提供 テックリンクが、2026年6月17日(水)に自由が丘で体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」をオープンしました。お茶を「食べる・飲む・体験する」という新しい切り口で日本茶