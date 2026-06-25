記事ポイント八坂神社を一望するアパホテル屋上で、北海道3大肉グルメを炭火BBQで味わえます飲み放題付き5プランが4,500円税込〜、学割利用で最安4,000円〜6月19日〜7月9日のオープニングキャンペーンでおひとり様最大1,000円OFF イコンは2026年6月19日（金）、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上に「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」をグランドオープンします。八坂神社や清水寺など京都の名所を一望できる絶景ロ