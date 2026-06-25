阪神・高橋が28日の広島3戦目の先発に浮上した。当初はプロ初登板となる下村が候補に上がっていたが、降雨中止の影響を受けてローテーションを再編。開幕9連勝と勢いに乗る左腕が登板する見込みとなった。この日は、ブルペン入りして調整。次戦の登板に向け「次で10勝というのは意識していない。一番は試合をつくれるようにやること」と力を込めた。