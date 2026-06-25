“ブラザー輝”の3冠に死角はない――。チーム最年長でブルペンを支える阪神・ドリスが、佐藤輝の夏場以降の活躍に太鼓判を押した。「問題になるような弱点は、どこにも彼にはないね。本当に素晴らしいシーズンを送っていると思う」11歳年齢は違うが、互いに「ブラザー」と呼ぶ気心の知れた間柄だ。MLBでも103試合に登板したドリスは、プロのリリーバーとしての目で佐藤輝の好調の要因を語った。「彼は賢いし、自分が何を