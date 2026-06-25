阪神OBで本紙評論家の赤星憲広氏（50）が、得点力に苦しむ阪神について要因が“1番打者問題”にあると指摘した。近本の負傷離脱後、高寺や福島、立石ら計6選手でそのイスを奪い合ったが、誰も定着できていない。赤星氏「すぐに近本の打撃レベルをみんなに期待するのは無理だけど、1番打者の役割をまっとうすることはできると思う。特に大事だし、こだわってほしいのは初回の第1打席。ベンチのみんなが見ている。ガツンと打てば