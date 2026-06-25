阪神・森下翔太外野手（25）が、16日の西武戦でプロ初の4打席連続三振を喫し、目に涙を浮かべて翌日に出場選手登録を抹消された立石正広内野手（22）に金言を送った。カギは甲子園と友達になれるかどうか―。自身も1年目に満塁機で三振に倒れて悔し涙を流した経験を持ち、飛躍への秘訣（ひけつ）を「結果よりも内容」、「甲子園の攻略」と語った。24日のヤクルト戦（甲子園）は早くも今季8度目となる降雨中止となった。プロ