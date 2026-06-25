阪神・下村の今週中の1軍デビューは見送りとなった。23日に1軍に合流。28日の広島戦でデビューが内定していたが、24日のヤクルト戦が降雨中止となり先発ローテが再編されたことで白紙となった。「通用するかどうかは分からないけど、もしチャンスをいただけるのなら精いっぱい頑張りたい」この日は甲子園の室内練習場でショートダッシュやキャッチボールなどで調整。快投の裏には石井からのアドバイスがあったことを明かした