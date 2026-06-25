阪神・高寺が、25日のヤクルト戦からスコアボード“見ま宣言”だ。「（数字に）目を通さないようにします。（打率などの球場）ビジョンも消してほしい」23日の同戦では「1番・中堅」でスタメン出場するも4打数無安打。6月の月間打率も・184と低調で、原因の一つに「アピールすることを意識しすぎて数字を気にしすぎている」と分析した。「変なことを考えずに、1打席1打席（に集中する）」と自らに言い聞かせるように力を込め