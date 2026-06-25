【ベルリン共同】英国とフランス、ドイツ、イタリア、ポーランドの5カ国首脳は24日、北大西洋条約機構（NATO）の「結束を堅持する方針を確認し、米国が引き続き重要な役割を担っているとの認識を共有した」とする共同声明を発表した。7月にトルコでNATO首脳会議を控え、軍事的関与の縮小を検討するトランプ米大統領に欧米同盟の意義を訴えた。5カ国はドイツの首都ベルリンで首脳会談を開催。訪米中のNATOのルッテ事務総長もオ