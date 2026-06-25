日本代表は２３日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２５日（日本時間２６日）にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦に向けて練習を行い、その後にダラス入りした。チュニジア戦で日本選手としてＷ杯史上初となる１試合複数得点を挙げたＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は２戦連発に意欲。アルゼンチン代表ＦＷメッシ（３９）、フランス代表ＦＷエムバペ（２７）ら世界的ストライカーの活躍を刺激に大暴