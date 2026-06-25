日本テレビは24日、『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（後9：00）を生放送。開催中の「サッカー FIFAワールドカップ2026」で話題となっている“本田語録”について取り上げた。【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚選手の活躍はもちろん、今大会で話題となっているのが、解説を務める元日本代表・本田圭佑の解説。興奮や熱気を臨場感あふれる言葉で伝え、その独特のワ