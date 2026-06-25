2026年６月24日（日本時間25日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が、グループステージ最終戦のスウェーデン戦を前に公式会見に出席した。指揮官は「あくまで勝利を目指す。そこをチームとして共有しています」と強調。決勝トーナメント進出が濃厚な状況でも、目の前の一戦に全力を注ぐ姿勢を示した。森保監督が参考にするのは、スウェーデンがチュニジアを５−１で下した試合だ。「前線の選手たちの破壊力