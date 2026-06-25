現地６月23日、北中米ワールドカップ・グループＫの第２戦で、ポルトガル代表はウズベキスタン代表と対戦し、５−０の快勝を収めた。初戦のDRコンゴ戦で攻撃のブレーキとなって批判を浴びた大エース、クリスティアーノ・ロナウドが名誉挽回の２ゴール。あらためてその存在感の大きさを世界に知らしめた。そんななか、Ｃ・ロナウドの長きに渡るパートナーで婚約者のジョージナ・ロドリゲスさんはウズベク戦を自宅で観戦。モデルや実