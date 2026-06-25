2026年６月24日（日本時間25日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が、スウェーデン戦前日のトレーニングを行なった。そのなかで何より目を引いたのは、練習前に誰よりも真剣な表情でランニングに取り組む南野拓実の姿だった。ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを始めた頃と比べると、そのペースは明らかに上がっている。順調な回復ぶりをうかがわせる走りだった。 南野はメンター役としてチームに帯