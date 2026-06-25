まもなく本格的な「海のシーズン」の到来です。海水浴場では水難事故を想定した訓練が行われました。合同訓練が行われたのは小樽市船浜町の東小樽海水浴場です。（ 女性警察官）「いま一緒に海水浴に来ていた友達 が海に流されてしまって…」訓練は男性1人が海で姿が見えなくなったという想定で通報から捜索、引き揚げ、搬送といった一連の救助活動について警察と消防が連携を確認しました。（ 小樽警察署飯田朋義 地域・交