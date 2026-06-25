北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、川村葉音被告ら3人に対して、6月25日に判決が言い渡されます。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させた上、現金やカ