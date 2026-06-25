夫である谷口のマフラーを巻いて観戦する泉里香さん（C）産経新聞社北中米ワールドカップ・グループFを戦う日本代表の健闘が話題となっている。初戦のオランダ戦では2−2のドロー、第2戦ではチュニジアを相手に前半4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、上田綺世の2発、伊東純也のW杯初ゴールで4-0とチュニジアを突き放した。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見るW杯での4ゴール