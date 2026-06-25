阪神、オリックス、日本ハムで活躍し、今春の阪神キャンプで臨時コーチを務めたデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）の「超人目線」では、６勝１２敗と苦戦した交流戦を分析。投打ともに「ＤＨ」の差を指摘した上でリーグ連覇を断言。「目指すところは日本一。パ・リーグのチームをどう倒すか」と課題に挙げた。後半戦のキーマンには近本、大山に加え、デビュー戦登板間近の下村を指名。「身体能力は超人級」と期待した。