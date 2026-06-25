「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督（４５）が２４日、経験の浅い若虎たちに成長を促した。「１軍で勉強しなければいけないことが山ほどありますから」。シーズンまっただ中でも、“球児塾”でチームの底上げを図っていく。この日の試合は雨天中止。雨が屋根をたたきつける室内練習場で、藤川監督は、じっと選手たちの様子を見つめた。監督としてチーム全体を把握する中、やはり気になる