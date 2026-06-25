「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）今季、既に２８試合に登板しているタフネス右腕にとって、これは恵みの雨か−。巨人の田中瑛斗投手（２６）が２４日、広島戦（マツダ）の雨天中止を受けての答えは意外なものだった。「体も悪いところがない。投げられる時に投げたい気持ちは強いです」。２０試合連続無失点中でも改善点に目を向け、突き進む。防御率０・３８。圧倒的な安定感で勝利の方程式の一角を担