「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）は２４日、先発予定の阪神戦（甲子園）が雨天中止となり、今季初めて２５日・同戦でスライド登板する。「いい形でゲームに入れるようにしたい」。甲子園での勝利はプロ入り後、２１年９月７日の１勝のみ。５年ぶりとなる聖地での白星をつかみ取る。交流戦で復活のきっかけをつかんだ。前回１４日・ソフトバンク戦（ペイペイ）ではプロ初完