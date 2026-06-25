「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）巨人・橋上監督代行が阪神、ヤクルトとの混セを抜け出す切り札に期待した。この日、コンディション不良で離脱していた山崎伊織投手、スペンサー・ハワード投手が３軍戦で復帰登板。「徐々に投手もそろいつつある」とうなずき、順調にいけば球宴前の合流を視野に入れた。また２７日の２軍・阪神戦（ＳＧＬ）では小笠原が実戦復帰予定。杉内投手チーフコーチも「球宴まで