「ソフトバンク８−５オリックス」（２４日、みずほペイペイドーム）早々の自滅では話にならない。２軍再調整からこの日昇格したオリックス・田嶋大樹投手が二回途中６失点でＫＯ。前回６日の広島戦に４回５失点で２敗目を喫し、今回の登板前には「一から自分を見つめ直して調整してきた」と話していたが、初回の失点に続き二回は２死から同点の押し出し四球、さらに勝ち越しを許す押し出し死球など大乱調だった。「先発とし