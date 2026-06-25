「東都大学入替戦、東洋大５−３専大」（２４日、神宮球場）１、２部入れ替え戦の２回戦が行われ、東洋大（１部６位）が５−３で専大（２部１位）にサヨナラ勝ちした。序盤は専大が押す展開だったが、九回に東洋大・山内教輔外野手（３年・東海大相模）が自身初のサヨナラ２ランで試合を決めた。白球がバックスクリーンに吸い込まれる。山内は無我夢中でダイヤモンドを走った。「何が起きたのか分からなかった。本当に自分が