◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人のＳ・ハワード投手（２９）が３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦で２か月半ぶりに実戦復帰。先発で２回２７球２安打無失点１Ｋ、最速１４９キロを計測した。右アキレス腱（けん）炎から復活し「ひとまずグッド。久々に打者に投げられて楽しかった」と振り返った。楽天から移籍１年目の今季は開幕ローテ入りするも４月４日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で負傷し緊