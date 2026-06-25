ドジャース・大谷翔平（32）が日本時間25日（午前8時40分〜）のツインズ戦に8勝目をかけて登板する。 【もっと読む】問題は大谷翔平のメンタルにあり…ドジャースが狙うワールドシリーズ3連覇のカギ痛めている左膝に依然として不安を抱えている大谷にとって、今回のツインズに加え、次回登板が予定される7月2日のアスレチックスは厄介な相手である。 ツインズはチーム打率.246（ア・リーグ5位）、総本塁打88（同5位）、アス