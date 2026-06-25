雨天中止となった２４日の広島戦（マツダ）で先発予定だった巨人・西舘勇陽投手（２４）が、７月１日のヤクルト戦（盛岡）に回ることが２４日、分かった。岩手出身の右腕。３年目でプロ入り後初の凱旋登板が実現する。５月３０日の日本ハム戦で今季初登板、初勝利を挙げ、前回７日のロッテ戦でも７回１１１球を投げ１失点と快投中。この日はブルペン入りして約３０球を投じ、「できるだけ調整を頑張って、いい投球ができるよう