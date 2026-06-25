阪神の嶋村麟士朗捕手（２２）が２４日、スローイング矯正にハンドボールトレーニングを取り入れていることを明かした。この日、ファーム・オイシックス戦（ＳＧＬ）が雨天中止。全体練習で汗を流した嶋村が再昇格に向けて、課題の一つに挙げたのがスローイングだ。「早瀬がハンドボールを投げていたので、僕も始めました。体をちゃんと使わないと投げられない」とドラ４右腕の練習法からヒントを得て取り組んでいる。２３日