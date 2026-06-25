「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手（２５）が２４日、恵みの雨を生かし、“吉兆”の一戦での活躍につなげることを意気込んだ。「台湾デー」として行われる２５日のヤクルト戦（甲子園）。台湾は森下にとって縁のある国なだけに期待も高まる。２０２４年１１月に行われたプレミア１２では全試合で４番を務め、特に台湾で行われた４試合では１０打数５安打４打点、打率・５００と大暴れ