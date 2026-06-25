「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）阪神の高寺望夢内野手（２３）が２４日、雨天中止からリスタートし、数字は気にしないと誓った。昨季更新したキャリアハイの出場数まで１０試合となったが、「意識していないです」と言う。続けて「それよりも打ちてえな」と正直な思いを明かした。先発起用も多いが、打率は・２１８と本人も納得していない。特に１番起用では打率１割台。「１番は難しいですね。自分でそ