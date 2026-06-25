「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）阪神・下村海翔投手（２４）が甲子園で行われる７月２日・中日戦にプロ初登板することが有力になったと２４日、分かった。この日のヤクルト戦が雨天中止となり、ローテ再編が行われたため。２４年４月に受けたトミー・ジョン手術から復帰してプロ３年目を迎える２３年度ドラ１右腕は、本拠地デビューへ向けて着々と準備を進めている。雨音が響く甲子園室内練習場で、黙々