「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）愛のムチに応えてくれたことがうれしかった。日本ハム・新庄監督の第一声は弾んでいた。「“昨日代打送りやがって打法”ｂｙ幸太郎＆ジェイ。“昨日スタメン外しやがって打法”ｂｙジェッシー」。奮起を促した清宮幸太郎内野手と野村佑希内野手、そして水谷瞬外野手が、狙い通りに２連勝に貢献した。清宮幸は初回に右翼線への先制適時二塁打。野村は三、五回に２打席