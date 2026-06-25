バレーボールＳＶリーグ女子の姫路は２４日、日本代表の秋本美空（１９）が２０２６〜２７シーズンからイタリア１部リーグのブストアルシツィオにレンタル移籍することを発表した。秋本はチームを通して「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみ。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたい」とコメントした。秋本は２５年に姫路に入団し、日本代表入り。２５〜２６シーズンはドイツ