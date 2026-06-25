累計1,000万枚を突破したナイトブラブランド「VIAGE」の知見を活かし、村重杏奈さんと共同開発されたインナーウエアブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」が誕生2周年を迎えました。これを記念して、2026年6月24日（水）より待望の新色「ベージュ」が登場。さらに、お得なセールやSNSキャンペーンも同時開催され、夏のおしゃれを楽しみたい女性に見逃せない内容となっています♡ 夏の薄着に映