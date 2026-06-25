カーリング女子のミラノ・コルティナ五輪代表でフォルティウスの吉村紗也香（34）が24日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。司令塔のスキップとして活躍したベテランは「数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つ一つが私を成長させてくれた大切な時間でした」とコメントした。記憶に新しい2月の五輪では8位。今月の全日本選手権では3位だった。高校生の頃から始まった五輪切符の挑戦は5回目にして成就。シー
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