ボクシングで世界３階級を制覇した長谷川穂積氏（４５）＝デイリスポーツ評論家＝が２４日、会長を務める神戸市灘区のＫＯＢＥ長谷川ジムで会見し、ジム初のプロ公式戦に臨むことを発表した。３月に帝拳ジムから同ジムに移籍した前ＷＢＯアジア・パシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴（２９）が、８月２２日に神戸市立中央体育館でフィリピンバンタム級９位のジェイソン・ファクラリン（２６）と１０回戦を行う。長谷