お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が24日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。一緒に歌手・工藤静香（56）のコンサートに行った女優に「癒された」と明かした。イモトは「行ってきました。2回目になるんですけど、工藤静香さんのシンフォニックコンサート」と、5月31日に東京で開催されたコンサートに行ったと話し始めた。さらに「フルオーケストラで、静香さんの曲を歌うっていうコ