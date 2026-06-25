左膝の内側側副靱帯（じんたい）損傷で23日に出場選手登録を外れた広島の辰見が、大野練習場でリハビリを開始した。初日は、患部の筋力回復運動や上半身のウエートトレーニングなどに汗を流し「動きによっては痛い時もあるけど、そこまで悪くないと思う」と語った。20日のヤクルト戦で、ヘッドスライディングして二盗を決めた際に負傷。「ケガなく1軍完走が目標だったので悔しさはあるけど、この先どうしていくかが大事。一