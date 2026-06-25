広島市内は朝から間断なく雨が降り、広島の巨人戦は午後1時30分に早々と中止が決定。予告先発投手だった床田は、26日の阪神戦（マツダ）に回ることが決まり、屋内で軽めに汗を流した。降雨中止は早くも今季6試合目で、今週末も台風7号の影響が懸念される。新井監督は「しょうがないことなので、しっかり準備して、次の試合に向けて頑張りたいと思う」とし、切り替えを強調した。