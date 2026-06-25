広島・中村奨成外野手（27）が24日、逆襲を誓った。前日23日に開幕後では2度目の昇格。2軍では課題の打撃向上に注力した。磨きをかけた打撃に加え、どこでも守れる外野の守備力、走力も武器。「アピールしてレギュラーをつかみにいきたい」。貴重なユーティリティープレーヤーが、はい上がる覚悟を示した。チームは今季6度目の降雨中止を受け、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で全体練習を行った。起用には、すべて対応