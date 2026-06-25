広島の名原が26歳の誕生日を迎え「目標は1軍の戦力になること。新井監督や球団の期待を裏切らないように。自覚を持って責任ある行動をしていきたい」と改めて誓いを立てた。「気合と根性」をモットーに攻守走で猛アピールしつつ、今後はプレーにメリハリを付けたいと意気込む。「落ち着くべきところで、焦ってミスするのはもったいない。余裕を持った大人のプレーを心がけたい」10度のマルチ安打を数えても、3安打猛打賞は一