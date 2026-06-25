◇パ・リーグオリックス5―8ソフトバンク（2026年6月24日みずほPayPay）オリックスが逆転負けを喫し、4位に転落した。勝てば15年ぶりのソフトバンク戦5連勝だった一戦で、先発・田嶋が2回途中6失点KO。前回登板後に岸田監督と1時間近く面談し、再調整となった左腕は1球ごとに雄叫びを上げる気迫の投球も、5四死球を与えるなど安定感を欠いた。「先発としての役割を果たすことができず、申し訳ないということしかありませ