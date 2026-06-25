◇セ・リーグ中日4―6DeNA（2026年6月24日バンテリンD）天敵の東を攻略できず、中日の連勝は2で止まった。2回に挟殺プレーのミスで先制を許し、10日ロッテ戦以来の先発となる桜井が5回途中5失点。打線は東から6回に2点を奪うのがやっとで、通算18勝目（3敗）を献上した。桜井について「まあ、（相手打者に）コンタクトされるのが多かったかな」と振り返った井上監督は「ペースをつかみきれなかった」と遅すぎた反撃を