◇パ・リーグオリックス5―8ソフトバンク（2026年6月24日みずほPayPay）オリックスの岸田監督とマチャドが、24日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の試合前練習中に、ソフトバンク・小久保監督へ謝罪した。前日の同戦の9回2死からマチャドがソフトバンク・石塚の顔面付近に死球を与え、危険球退場。石塚は救急搬送され、この日「下顎骨骨折」と診断結果が発表された。一夜明け、練習中の一塁ベンチ前を訪れて小久保監