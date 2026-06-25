柏崎刈羽原発の使用済み核燃料の今年度の搬出のメドが立っていないことをめぐり、稲垣所長は“号機間輸送”も検討すると話しました。 東京電力は今年度、柏崎刈羽原発にある約60トンの使用済み核燃料を青森県の中間貯蔵施設に搬出する計画で、このうち24トンは7月～9月の間に搬出する予定です。 しかし、青森県の宮下知事は最終的な受け入れ先となる再処理工場の完成が繰り返し延期されていることから、今年度の受け入れ